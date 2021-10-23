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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert tepki: İnsanlığı Türkiye'den öğrenin

AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'ye laf atanları kesinlikle muhatap almıyoruz. Cezayir'de, Nijerya'da 1 milyon insanı katlettiniz. Kim bunlar? Batı, Batı. Fransa. Bunlar bize insanlık dersi veremez. Bunların önce insanlığı Türkiye'den öğrenmeleri lazım.' dedi.

23 Ekim 2021 Cumartesi 13:10 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 13:30
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Bizim yolumuz Eskişehir'i fetheden büyük kumandan ikinci Kılıçdarslan'ın yoludur, bizim yolumuz Aşık Yunus'un yoludur.

* Bizde ayrımcılık yok, milletimizin kardeşliğini güçlendirmek dışında hiçbir amaç gütmüyoruz.

* 19 yılda tüm badireleri nasıl suhuletle atlattıysak Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 limanına da ülkemizi inşallah selametle kavuşturacağız.

* Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda muhakkak ulaşacağız. Bu uğurda tempomuzu asla düşürmeden çalışmaya devam ediyoruz.

* Türkiye'de huzurun barışın istikrarın teminatı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır

* Türkiye'nin Afrika ve diğer coğrafyalarda yazdığı destan hepimizin ortak başarısıdır.

* Ufku dar olanlar, ufku Ankara'nın ötesine geçemeyenler bizim dış politikamızı anlamıyor.

* Türkiye'ye laf atanları kesinlikle muhatap almıyoruz. Cezayir'de, Nijerya'da 1 milyon insanı katlettiniz. Kim bunlar? Batı, Batı. Fransa. Bunlar bize insanlık dersi veremez. Bunların önce insanlığı Türkiye'den öğrenmeleri lazım.

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