Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert tepki: İnsanlığı Türkiye'den öğrenin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
* Bizim yolumuz Eskişehir'i fetheden büyük kumandan ikinci Kılıçdarslan'ın yoludur, bizim yolumuz Aşık Yunus'un yoludur.
* Bizde ayrımcılık yok, milletimizin kardeşliğini güçlendirmek dışında hiçbir amaç gütmüyoruz.
* 19 yılda tüm badireleri nasıl suhuletle atlattıysak Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 limanına da ülkemizi inşallah selametle kavuşturacağız.
* Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda muhakkak ulaşacağız. Bu uğurda tempomuzu asla düşürmeden çalışmaya devam ediyoruz.
* Türkiye'de huzurun barışın istikrarın teminatı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır
* Türkiye'nin Afrika ve diğer coğrafyalarda yazdığı destan hepimizin ortak başarısıdır.
* Ufku dar olanlar, ufku Ankara'nın ötesine geçemeyenler bizim dış politikamızı anlamıyor.
* Türkiye'ye laf atanları kesinlikle muhatap almıyoruz. Cezayir'de, Nijerya'da 1 milyon insanı katlettiniz. Kim bunlar? Batı, Batı. Fransa. Bunlar bize insanlık dersi veremez. Bunların önce insanlığı Türkiye'den öğrenmeleri lazım.