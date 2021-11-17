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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehit yakınına küfür edenlere halk gereken cevabı sandıkta verecektir

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şehit yakınına küfür edenlere halk gereken cevabı sandıkta verecektir.' dedi.

17 Kasım 2021 Çarşamba 12:24 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 12:37
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Sezai Karakoç'un vefatı hepimiz için çok önemli bir kayıp. Tüm insanlığın başı sağ olsun.

* AK Parti Grup Başkanı seçilen İsmet Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diliyorum.

* Meclis'in lokomotifi, Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin milletvekilleridir.

* Şehit yakınına küfür edenlere halk gereken cevabı sandıkta verecektir.

* CHP'nin tezkere oylamasındaki tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır.

* CHP'yi yönlendirenler ülkemiz için zararlı bir oyun oynuyor. Başarırlarsa, Türkiye kaosa sürüklenecek

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