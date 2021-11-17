17 Kasım 2021 Çarşamba 12:24 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 12:37

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Sezai Karakoç'un vefatı hepimiz için çok önemli bir kayıp. Tüm insanlığın başı sağ olsun.

* AK Parti Grup Başkanı seçilen İsmet Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diliyorum.

* Meclis'in lokomotifi, Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin milletvekilleridir.

* Şehit yakınına küfür edenlere halk gereken cevabı sandıkta verecektir.

* CHP'nin tezkere oylamasındaki tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır.

* CHP'yi yönlendirenler ülkemiz için zararlı bir oyun oynuyor. Başarırlarsa, Türkiye kaosa sürüklenecek

