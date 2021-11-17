Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
* Sezai Karakoç'un vefatı hepimiz için çok önemli bir kayıp. Tüm insanlığın başı sağ olsun.
* AK Parti Grup Başkanı seçilen İsmet Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diliyorum.
* Meclis'in lokomotifi, Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin milletvekilleridir.
* Şehit yakınına küfür edenlere halk gereken cevabı sandıkta verecektir.
* CHP'nin tezkere oylamasındaki tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır.
* CHP'yi yönlendirenler ülkemiz için zararlı bir oyun oynuyor. Başarırlarsa, Türkiye kaosa sürüklenecek