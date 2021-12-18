Cumhurbaşkanı Erdoğan: 16 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik

18 Aralık 2021 Cumartesi 11:00 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 11:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan, III. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin açılış oturumunda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye, Afrika kıtasındaki özgürlük hareketlerini güçlü bir şekilde desteklemiştir.

Afrika'ya yönelik oryantalist bakış açılarını daima reddettik.

Ortak çabalarımız neticesinde Türkiye-Afrika ilişkilerini, 16 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik.

Türkiye Afrika'ya ve Afrika halklarına asla sırtını dönmemiştir.

Dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğimizi Somali'de açtık.

(Afrika) Kıtayla 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2020 yılında 25,3 milyar doları aştı.

1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması'nı yakından takip ediyoruz.

(Afrika ile) İkili ticaretimizi müşterek çabalarımızla önce 50 milyar dolara, ardından da 75 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum.

Biz birlikte kazanmanın, birlikte kalkınmanın, birlikte gelişmenin, birlikte kol kola geleceğe yürümenin gayretindeyiz.