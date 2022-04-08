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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı Açılış Töreni'nde konuşuyor

8 Nisan 2022 Cuma 14:39 - Güncelleme: 8 Nisan 2022 Cuma 14:43
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı Açılış Töreni'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Böyle bir müstesna bir ay içinde maşallah bu kitap fuarlarıyla birlikte bir de Büyük Çamlıca Camimizin altında inşallah müzemizi de açıyoruz ve bu müze de senede 1 bazen 2 kez elimizdeki tüm objeler sergilenecek. Milletimizin hizmetinde olacak.

* Salgın sebebiyle 2 yıldır arada verilen fuarlarımızın yeniden başlamış olmasından memnuniyet duyuyorum.

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