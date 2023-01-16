Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası Açılış Programı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sizleri en kalbi duygumlarımla selamlıyorum. Bu anlamı açılış töreni vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Destansı mücadelesiyle yakın tarihimizde silinmez bir hatıra bırakan Şule Yüksel Şenler ablamıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Şule Yüksel Şenler, eserleri, kitapları ve destansı mücadelesiyle iz bıraktı. Öyle insanlar vardır ki bize fener olurlar, var oluş gayemizi hatırlatırlar. İnsanı insan yapan yüce değerleri görürüz. Vakfımızın kapıları, genç kızlarımız başta olmak üzere tüm kadınlarımıza ve vatandaşlarımıza sonuna kadar açıktır.

Merhum Şule Yüksel Şenler'i çağdaşlarından ayıran en önemli vasfı kendini gazete köşelerine ve kitap sayfalarına hapsetmemesiydi. Şule Yüksel Şenler, kadınlarımıza kamusal alanda var olabilmenin yolunu açmıştır. Burası merhum Şule ablamızın ömrünü adadığı aklıselim, kalbiselim, zevkiselim nesillerin yetiştiği bir ocak görevi görecektir.