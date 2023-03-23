Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Belediyesi önünde "Pazarcık Depremi Sonrası 17 bin 902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;

Depremlerde ve sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Ramazan ayının hürmetine Allah'tan ülkemizi her türlü felaketten korumasını niyaz ediyorum. İnşallah Kadir Gecesi ve bayrama da hep birlikte erişiriz inşallah.

6 Şubat depremlerinde en ağır can ve mal kaybı yaşayan illerden birisi Kahramanmaraş'tır. Bu felaket tarihimizin en acı hadiseleri olarak yer almıştır. Kaybettiğimiz her bir insanımız için canımızdan can gitmiştir.

"BU FELAKET TÜRKİYE YÜZYILI HAYALİMİZİ ASLA ELİMİZDEN ALAMAYACAK"

Depremin, selin, heyelanın yıktığını biz yeniden yaptık ve yapacağız. Yıkılan her binamızı yeniden yaparak konutuyla, iş yeriyle, okuluyla, hastanesiyle şehirlerimizi inşa ederek Türkiye Yüzyılına yürüyoruz. Toprağa verdiğimiz canlarımızın hatırasını ebediyen yaşatırken onlara layık olmak için daha çok çalışacağız. Deprem evlerimizi yıkmış, canımızı yakmış olabilir ama bu felaket Türkiye Yüzyılı hayalimizi asla elimizden alamayacak.

"650 BİN KONUT YAPACAĞIZ"

Afşin'e yeni bir organize sanayi bölgesi kuruyoruz, çiftçilerimizin zararlarını telafi etmek için mazot, gübre, hayvancılık gibi her türlü adımı atıyoruz. Hasar tespitlerinin ardından Kahramanmaraş'ta 77 bin 57 afet konutu ve 30 bin 310 köy evi inşa etmek için kolları sıvadık. Temelini attığımız konut ve köy evi sayısı 18 bini buluyor. Mevcut planlamaya göre bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evini yapacağız. Bir yıl içinde biz bu kalıcı konutları bitirerek hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yaraları kısa sürede saracağız. Toplamda 650 bin konut yapacağız.