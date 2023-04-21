Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bugün kentsel dönüşüm müjdelerimizle iki bayramı bir arada yaşayacağız. 7'li Masa Karadeniz gazı için ne diyordu, bebecan diye birisi var ne diyordu, hani nerede? Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna, burada denizin altına doğal gaz boruları yerleştirildi, bunu da görmedin mi? Bunlara biz nasıl oldu da bu masaları teslim ettik, birisini nasıl başbakan yaptık, birisini nasıl bakan yaptık? Veda konuşması yaparken neler neler söylüyor. Asıl bunlara ihanetlerinin bedelini 14 Mayıs'ta ödetmeye hazır mıyız? Bunları siyasi mevta olarak gömmeye hazır mıyız?

Yarın deprem bölgesinde inşa edilen köy konutlarının teslimi ile oradaki kardeşlerimizle iki bayramı bir arada kutlayacağız. Ardından Gaziantep'te vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz.

"BİRİLERİ 'MİLLET KURU SOĞAN, ET ALAMIYOR' DİYOR..."

Son günlerde sürekli millet kuru soğan, et alamıyor diyor birileri. Günlük hayatta bazı sorunlar olabilir, onlar bugünün işi değil. Savaşların, krizlerin bize de yansımaları olabilir elbette. Tedbirlerle bu etkileri en aza indirmenin gayreti içindeyiz. Bizim yaptıklarımızın amacı bu sıkıntıları kökten çözmektir. Bir toplu iğne üretemiyordu bu ülke. Şimdi İHA, SİHA, AKINCI, KIZILELMA, TCG ANADOLU'yu üretiyoruz. Şimdi Togg'umuz var mı? Üretimde yetiştiremiyoruz şu anda.

"BROŞÜR HAZIRLAMIŞ, İNCELEDİM, SENİN GİDECEK YERİN YOK"

Eğitimden sağlığa artık kendi devasa hastanelerimiz var mı? Çam Sakuramız var mı, Murat Dilmener var mı, Pakize Öz var mı? Bundan önce bay bay Kemal, ah ah, Savaş Ay sağ olsaydı da o video çekimleri var ya, orada bay bay Kemal saf saf duruyor. O hastanelerin hali neydi? Okmeydanı SSK'nın hali neydi? Bir vatandaşımız hastanede ölüyorsa, orada rehine olarak kalıyordu. Broşür hazırlamış, inceledim. Sen önce bunların hesabını ver. Senin gidecek yerin yok ya.

Bugüne kadar 3.3 milyon konutu kentsel dönüşüm ile yeniledik. Özel sektörümüzün de katkılarıyla ülkemizi bu alanda 20 yıl öncesine göre çok iyi bir seviyeye getirdik ama bunu yeterli görmüyoruz. Deprem riski yüksek yerlerdeki kentsel dönüşümü hızlandırıyoruz. Bu konudaki müjdelerimizi paylaşacağız. Günlük hayatımızda yaşadığımız sıkıntılardan kurtulabilmemizin yolunun ülkemizi büyütmekten geçtiğini unutmamalıyız. Enflasyonda, fiyat artışlarında birilerinin aç gözlülüğünün, alçaklığının payı varsa bunun da peşine düşeriz. Vatandaşımızın ekmeğine göz dikenin, gözünün yaşına bakmayacaksınız.

"KARDEŞİNİZ İKTİDAR OLDUĞU SÜRECEK FAİZ YÜKSELEMEZ, TÜRKİYE'DE FAİZ DÜŞECEK"

Enflasyon meselesini bu yıl sonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yıl çözmüş olacağız. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Türkiye'de faiz düşecek. Göreceksiniz enflasyon da faizle beraber düşecek.