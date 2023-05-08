Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne Selimiye Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

CHP miting yapıyor, meydanı dolduran bölücü örgüt sempatizanları 'dişe diş, kana kan' diye slogan atıyor. Bölücü örgütün elebaşları her gün Bay Bay Kemal'e destek açıklaması yapıyor.

Yurt dışına kaçan FETÖ'cüler CHP'nin reklam ajansı gibi çalışıyor. Bütün bunlara CHP yönetiminden, koalisyonun diğer ortaklarından tepki gelmiyor. Yabancı medyaya dönüp, bizim seçimimizden size ne diyemiyorlar.

Kimine bakanlık sözü vermişler, kimine cezaevlerini boşaltma sözü vermişler. Terörist başını, Selo'yu dışarı çıkaracaklarmış. Erdoğan cumhurbaşkanlığına devam ettikçe, hakkı, hukuku biz size bırakmayız. Kamudan atılanları geri alma sözü vermiş Bay Bay Kemal. Kimine ekonomimizi tefecilere teslim etme sözü vermişler. Senin gibilere bu tefeciler para vermez.

Dün 1 milyon 700 bin kişi Atatürk Havalimanı'ndaydı. Dünkü İstanbul mitingini gördünüz. Bu kadar insanı bayrak, ezan ve vatan sevgisinden başka ne getirebilir? Az önce Kırklareli'ndeydik. Kırklareli'nde 20 bin kişi vardı.

AK Parti'ye, MHP'ye, Cumhur İttifakı'na LGBT girebilir mi? Çünkü bizde aile kurumu kutsal. Aile kurumumuza bu lekeyi sürdürmeyiz.