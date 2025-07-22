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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'ndeki 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) konuşuyor.

HABER MERKEZİ22 Temmuz 2025 Salı 13:17 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'ndeki 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Bugün burada sadece Türk Savunma Sanayii'nin gelişimine değil aynı zamanda bir milletin bağımsızlık yürüyüşüne de şahitlik ediyor, kendi gök kubbesinde kendi kanatlarıyla yükselen bir ülkenin hikayesini görüyoruz

Mesele alışveriş yapmak değildir, asıl mesele kazan-kazan temelinde uzun vadeli ortaklıklar tesis edebilmektir, mesele ticaretle birlikte kalıcı işbirlikleri geliştirebilmektir

Haklının güçlü olduğu değil, güçlünün haklı olduğu bir anlayış tarzı hızla kanıksanıyor, haklının hakkını arayacağı uluslararası mekanizmalar ise kendilerinden beklenen görevi icra edemiyor

Ayrıntılar geliyor...

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