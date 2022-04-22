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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: Terör örgütü can çekişiyor

Cuma namazı çıkışı Pençe-Kilit Operasyonu'yla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat.' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca operasyondaki şehit sayısının 3'e çıktığını açıkladı.

DHA22 Nisan 2022 Cuma 14:03 - Güncelleme: 22 Nisan 2022 Cuma 14:32
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası camiden ayrılırken gazetecilerin sorularını cevapladı. Bursa ve İstanbul'daki saldırıların sorulması üzerine Erdoğan, "Terör örgütünün son çırpınışları" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi süreç içerisinde özellikle Kuzey Irak'taki harekat, şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamında bir harekat. Son çırpınışları olarak özellikle Kandil'den gelen talimatla da yakım yıkım gibi talimatı yerine getirme gayreti içerisindeler. Pençe harekatında 45 terörist etkisiz hale getirildi. Maalesef bir uzman çavuşumuz şehit oldu, şehitlerimizin sayısı 3 oldu" diye konuştu. "Temizlik harekatı bitene kadar bu iş devam edecek" diyen Erdoğan, "Durmadan usanmadan bu terörle mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya- Ukrayna görüşmelerinin sorulması üzerine Erdoğan, "Ümitsiz değiliz. Bugün ve yarın tekrar görüşme yapmayı planladık. Putin ve Zelenski ile görüşmemiz olacak. İstanbul'daki süreci liderler düzeyinde gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

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