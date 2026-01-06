Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjde: 18-25 yaş arası gençlerin ilk 6 ay maaşı devletten

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

* Bazı değerler kıymetini yitirmez emek de bunlardan biridir.

* Kuşkusuz birçok kültürde emek başarının anahtarı olarak görülür; ama diğerlerinden farklı olarak bizim inanç ve medeniyet dünyamızda emek yalnızca başarı getirmez.

* Rahmet, zahmetin meyvesidir. Unutmayın zahmetsiz rahmet olmaz.

* Milletin emanetini devraldığımız günden beri emeğe hak ettiği değerin verilmesi noktasında hassasiyetle hareket ettik.

* Esnafından çiftçisine, memurundan işçisine, girişimcisinden ihracatçısına kadar kimsenin mağdur olmadığı, herkesin geleceğe güvenle baktığı bir sistemi hamdolsun hayata geçirdik.

* Türkiye ekonomisini hem büyüttük hem de şoklara karşı dirençli hâle getirdik. Ekonominin her paydaşının faydasını hedefliyoruz.

* Ülkenin 23 yıldır devam eden kalkınma maratonu bütün hızıyla sürüyor; şunu bugün bir kez daha görüyorum ki muhalefetin başını çektiği marjinal çevreler bu ülkenin gençlerine sokağı adres gösterirken, biz ekonomideki hedeflerimize gençlerimizle birlikte yürüyoruz.

* Boğazlarına kadar battıkları rüşvet ve yolsuzluk çamurundan, duygularını manipüle ettikleri gençlerin omuzlarına basarak kurtulmaya çalışanlara rağmen, biz gençlerimizi el üstünde tutuyor, onlara destek oluyoruz; hükümet olarak gençlerimize daha iyi bir gelecek sağlamak için elimizden geleni yapmanın çabası içindeyiz.

* Gençliğin üretim çağı projesi hayata geçiyor. Her gencin kabiliyetlerini iş gücü piyasasına aktarabildiği bir sistem kurmayı hedefliyoruz.

* Güç programımız kapsamında ilk adımı staj destekleri ile atıyoruz; staj destekleri ile gençlerimizin eğitimleri sürerken iş gücü piyasasıyla tanışmasını ve mezuniyet sonrası istihdamı kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Biliyorsunuz, İŞKUR bünyesindeki Staj Portalı ile evlatlarımız uygun staj imkânlarına erişebiliyor, işletmelerimiz de iş ilanlarını yayımlayabiliyor.

* Aktif iş gücü programından yararlanan işletmelere en az yüzde 10 oranında stajyer alma zorunluluğu getiriyoruz. Staj desteklerimize 3 yıllık 27 milyar liralık bütçe ayırdık. 3 yılda 800 bin gence destek vereceğiz.

* Türkiye'nin üretim kapasitesinin en verimli kaynaklarından biri, her zaman ifade ettiğim gibi, eğitim altyapımızdır; ancak eğitim sistemimiz maalesef 28 Şubat döneminin adaletsiz politikaları sebebiyle çok ağır yara almıştı.

* Katsayı denilen ucube uygulamayla meslek liseli gençlerimizin yıllarca önü kesildi, istedikleri üniversitelerde eğitim görmeleri engellendi; bu haksızlığa son verdik ve meslek liselerini çocuklarımız için tekrar cazibe merkezi hâline getirdik.

* Kendileri için geçmişte sıkça kullanılan "ara eleman" ifadesinin yerini bugün iş dünyasının "aranan eleman" tabiri almıştır; bu dönüşüm, mesleki eğitimin üretim süreçlerindeki yerini göstermesi açısından son derece mühimdir.

* Güç Programı kapsamında "Geleceğim Meslekte" uygulamasını hayata geçiriyoruz; uygulama çerçevesinde Yükseköğretim Kurulumuz, Millî Eğitim Bakanlığımız ve Çalışma Bakanlığımız arasında güçlü bir iş birliği tesis ettik ve mesleki ve teknik liselerin son sınıfındaki öğrencilerimizin bilgilerini İŞKUR sistemine aktardık.

* Başta savunma sanayi olmak üzere öğrencilerimizi aileleri ve danışmanlarıyla uyum içinde yönlendirip, farklı sektörlerdeki işverenlerimizle bir araya getireceğiz.

* Her sene yaklaşık 250 bin meslek lisesi ve meslek yüksekokulu son sınıf öğrencimizi iş ve meslek danışmanlarıyla buluşturacak, üç yılın sonunda toplam 750 bin gencimizi iş hayatına hazır hâle getireceğiz.

* Zaman zaman "gençler iş beğenmiyor" denildiğini görüyoruz; oysa bu tarz genellemelerin gençlerimize haksızlık ettiğini görüyoruz. Bunun da ötesinde "ev genci" gibi incitici ifadelerle gençlerimizin hedef alındığına şahit oluyoruz.

* Türkiye'nin geleceğinde önemli roller üstlenecek her bir gencimizi ihtiyaç duyulan alanlara kazandırmakta kararlıyız; üçüncü destek modülümüz NewUp Programı'nı işte bu amaçla başlatıyoruz. Bu programla gençlerimiz yeni beceriler kazanacak ve farklı alanlarda görev alarak uygulamalı deneyim elde edecekler.

STAJ PROGRAMINA KATILAN GENÇLERİMİZE GÜNLÜK BİN 375 LİRA ÖDENECEK

* Aktif iş gücü programına katılan her gencimizin günlük 1083 lira cep harçlığını 1375 liraya, haftada 3 gün görev alan her bir gencimizin gelirini aylık 19 bin liraya çıkarıyoruz.

* Programa katılanların ilk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız. Öte yandan 6 aya kadar tüm sigorta primlerini de biz ödeyeceğiz.

* Önümüzdeki üç yıl boyunca her sene 150 bin, üç yılın sonunda ise toplam 450 bin gencimize eğitim vereceğiz; 108 milyar lira kaynak ayırdığımız bu programla eğitim ve istihdamın dışında kalmış gençlerimizi üretim sürecine yeniden dâhil etmiş olacağız.

* Temmuz 2024–Haziran 2025 döneminde yaklaşık 1,5 milyon kişinin ilk kez sigortalı olarak veya kendi işini kurarak iş gücü piyasasına girdiğini görüyoruz. İlk kez sigortalı olanların %58'i 18–29 yaş aralığında bulunurken, kendi işini kuranların neredeyse yarısı gençlerden oluşuyor.

* Yüzde 42'lik önemli bir kesimin ilk işe giriş yaşının 30 ve üstü olmasıdır. Bu tablo, hem iş hayatına katılımın hem de aile kurma süreçlerinin belirgin şekilde uzadığını ve geciktiğini göstermesi bakımından önemlidir.