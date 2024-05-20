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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi için taziye mesajı: İran'ın yanındayız

Helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Reisi için taziye mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Geçirdiği helikopter kazasında maalesef vefat ettiğini öğrendiğimiz, değerli mevkidaşım, kardeşim, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Türkiye olarak pek çok kez olduğu gibi bu zor ve müessif günlerinde de komşumuz İran'ın yanında olacağız' dedi.

20 Mayıs 2024 Pazartesi 10:31 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi için taziye mesajı: İran'ın yanındayız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi için taziye mesajı:

Geçirdiği helikopter kazasında maalesef vefat ettiğini öğrendiğimiz, değerli mevkidaşım, kardeşim, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Merhum Reisi ile aynı helikopterde hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı ve diğer kişilere de Allah'tan rahmet diliyorum.

Başta İran İslam Cumhuriyeti'nin Dinî Lideri Sayın Ali Hamaney olmak üzere, dost ve kardeş İran halkına, hükûmetine, Sayın Reisi'nin ve diğer merhumların ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum.

Görevde olduğu süre boyunca İran halkının ve bölgemizin huzuru için verdiği çabalara bizzat şahitlik eden bir mevkidaşı olarak, Sayın Reisi'yi saygıyla ve minnetle yâd ediyorum.

Türkiye olarak pek çok kez olduğu gibi bu zor ve müessif günlerinde de komşumuz İran'ın yanında olacağız.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Reisi
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