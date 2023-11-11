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Politika

Riyad'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi' için bulunduğu Riyad'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi.

AA11 Kasım 2023 Cumartesi 17:54 - Güncelleme:
Riyad'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği!
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ateşkesin sağlanması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Görüşmede, İsrail'in saldırılarının katliam boyutuna ulaştığına dikkati çeken Erdoğan, İslam dünyasının birlik içinde bu katliamın sonlanması ve bölgede barışın sağlanması için çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin insani yardım faaliyetlerinin devam ettiğini, yaralılara tıbbi destek sağlamak için başlatılan çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ENDONEZYA CUMHURBAŞKANI WİDODO İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile Gazze'deki masum sivillere yardım ulaştırma çabaları ve çözüm için atılabilecek adımlar ele alındı.

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile Gazze'deki masum sivillere yardım ulaştırma çabaları ve çözüm için atılabilecek adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Filistin halkına yönelen saldırıların toplu katliam boyutuna ulaştığını, hastanelerin, okulların, ibadet yerlerinin ve sivil toplum örgütü çalışanlarının hedef alınmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Türkiye'nin hem barışın sağlanması hem de Gazze'ye yönelik insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için yürüttüğü diplomasi faaliyetlerini anlatan Erdoğan, İslam ülkelerinin barışın tesisi için birlik içinde adımlar atması gerektiğini vurguladı.

RİYAD'DA ERDOĞAN-SİSİ GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad'da Gazze gündemiyle gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi temasları kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddetini her geçen gün artıran saldırıları ile ilgili son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki masum sivillere karşı İsrail'in sergilediği insan hakları ihlallerinin uluslararası hukuk kapsamında cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'de kalıcı barışın sağlanması için yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğini anlatarak Gazze'ye yönelik insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için iş birliğine hazır olduğunun altını çizdi.

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