Başkan Erdoğan'dan Şanlıurfa'da terörle mücadele mesajı: Güvenlik şeridini mutlaka tamamlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Vekalet savaşı yürütenleri görüyorsunuz. Bunu yapanlar Türkiye'nin kendi sınırlarını güvenliğe almasına karşılar.

* Kavgaları, kargaşaları, acıları görüyorsunuz. Siz zayıf olursanız dışarıdan karışanınız çok olur.

* Artık Türkiye eline vur ekmeğini al, başına vur diz çöktür uysallığıyla teslim alınmış eski Türkiye değil.

* Sınırlarımız ötesinde besleyip büyüttükleri terör örgütleri bize saldırıyor, vatandaşlarımızı katlediyor.

* 2023'te yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız, Türkiye'yi küresel ligin zirvesine çıkaracağız.

* Ülkemizin üretimden diplomasiye her alanda sahip olduğu potansiyeli en üst düzeyde hayata geçiriyoruz.

* Geçtiğimiz 20 yılda asırlık eser ve hizmetlerle kayıplarını telafi eden, altyapısını kuran Türkiye, artık kararlarını kendi iradesiyle vermekte. Atılımlarını kendi gücüyle gerçekleştirmektedir.

* Ülkemizin üretimden diplomasiye her alanda sahip olduğu potansiyeli en üst düzeyde hayata geçiriyoruz.

* Ülkemizin yaklaşık 40 yılına mal olan terörle mücadele döneminde yitirdiğimiz on binlerce canın, yaşadığımız ekonomik ve sosyal kayıpların, hesabı geçmişte sorulmadı için bugün aynı suretle karşımıza çıkıyorlar.

* Daha önce hedeflerimize dudak bükerek bakanlar, artık doğruya doğru diyerek; bu tabloyu kabullenmek mecburiyetinde kalıyor. Şu anda bu alanda 110 bin kişi var. Bu bir rekor.

* Bugün maşaları vasıtasıyla Türkiye üzerindeki geçmişteki amaçlarını hayata geçirmeye çalıştıklarını görüyoruz.

* Şimdi ruhunu satmış alçaklar, sergilediğiniz şu birlik beraberlikle cevabını alacak.

* Dünyanın en büyük kalkınma projesi GAP'ın şehri Şanlıurfa inşallah Türkiye Yüzyılı'nın da yıldızı olacaktır.

* Hiçbir dönemde mazlumun kimliğine bakmıyoruz. Hepsinin onurunu ve geleceğini korumak boynumuzun borcudur.

* Dört şey söylüyorum; bir ekonomi, iki diplomasi, üç terörle mücadele, dört bu topraklardaki mülteci kardeşlerimize gönüllerimize açmak. Biz Ensar'ı da biliriz; muhaciri de biliriz. Bundan taviz yok.

* Şanlıurfa'ya 19 milyar lira tutarında sosyal yardım kaynağı aktardık, bin 700 yataklı şehir hastanemizin inşası da sürüyor.

* Şehrimizdeki güneş enerjisi sistemleri yatırımlarını özel olarak teşvik ediyoruz.

* Tarımsal üretim, güneş enerjisi yatırımlarına hazine destekli kredi sağlıyoruz, şimdiye kadar 229 milyonluk kredi kullanıldı.

* 6 ilimizde tarımsal sulama amaçlı elektrik tüketimine son 4 yılda 3.3 milyar liranın üzerinde destek verdik.

* Ceylanpınar ve Akçakale'ye doğalgaz arzına bugün başlıyoruz. Harran ve Halfeti'ye de bu ay içinde doğalgaz vereceğiz.

* Şanlıurfa'nın verimine verim katmak için şehrimizde bir yenilenebilir enerji endüstri bölgesi kuruyoruz. Amacımız istihdama önemli katkısı olacak endüstri bölgesiyle Şanlıurfa'yı ülkemizin en büyük yenilenebilir enerji merkezlerinden biri haline getirmektir.

* Yaptığımız yatırımlar ve sağladığımız teşvikler sayesinde Şanlıurfa ekonomisini getirdiğimiz yeri görüyor ama yeterli bulmuyoruz.

* Çiftçilerimizin kullandığı elektriği maliyetinin yarısına vermek için devletimiz 15 milyar liralık yükü üstleniyor.

* Türkiye'nin geleceği üzerinde hesap yapanlar var. Kimse boş hayale kapılmasın. Kimse yanlış hesap yapmasın.

* Yaşanan olumsuzluklar sakın sizi ümitsizliğe sevk etmesin. Kimse boş hayale kapılmasın. Siz Bay Kemal'e ve yanındakilere bakmayın.

* Tek becerileri kendi partilerindeki iktidarlarını sürdürmek, tek başarıları kongre kazanmak olanların; Türkiye'ye verecekleri hiçbir şey olmadığını seçim gününe kadar attığımız her adımla ispatlayacağız.

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

* Güney sınırlarımız boyunca kurmakta olduğumuz 30 km'lik güvenlik şeridini muhakkak tamamlayacağız, saldırılar bizi kararlılığımızdan asla döndüremeyecek. Güvenlik güçlerimize ve masum sivillere yaptıkları saldırılar bizi bu kararlılığımızdan asla döndüremeyecek.