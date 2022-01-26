Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sedef Kabaş' talimatı

Türkiye Gazetesi 26 Ocak 2022 Çarşamba 07:40 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 07:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MYK toplantısında gündeme dair konular ele alındı.

Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanan Sedef Kabaş'la ilgili sosyal medyadan atılan tweet'ler de masaya yatırıldı.

Twitter'dan Kabaş'la ilgili açılan hashtag'le 380 bin tweet atıldığı ve bu tweet'lerin 18 milyon kez görüntülendiği bilgisi verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu rakamlarla ilgili "Gündem belirleme konusunda güzel bir ivme yakaladık. Bunu devam ettirelim" ifadelerini kullandığı belirtildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca kurmaylarına, Sedef Kabaş'la ilgili yürütülen yargı sürecinin takip edilmesi konusunda talimat verdiği de kaydedildi.

TEMKİNLİ DAVRANMALIYIZ

Öte yandan, toplantıda AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de Metaverse ile ilgili bir sunum yaptı. Sunumda Twitter, Instagram ve Facebook gibi birçok sosyal medyanın yakında bu dünyaya taşınabileceği, kripto paranın da Metaverse ile bağlantılı olduğu aktarıldı. Parti kurmayları "Gelişmeleri takip etmemiz lazım. Temkinli davranmalıyız. Bu alandaki gelişmelerde öncü de olmamız gerekiyor. Ancak, bizim burada yapacağımız her şey o dünyanın ticarileşmiş kısmını meşrulaştırmaya dönük de olabilir. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor" değerlendirmesini yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Metaverse ile ilgili "Hassas bir konu. İyi ve titiz bir çalışma yapın. Konuyla ilgili alanında uzman isimlerin katıldığı bir çalıştay düzenleyin" dediği öğrenildi.