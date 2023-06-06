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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan selde vefat eden vatandaşlar için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında 'Dün Samsun, Amasya ve Kastamonu'da meydana gelen yoğun yağış ve sel baskınları sebebiyle hayatı olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum...' ifadelerini kullandı.

6 Haziran 2023 Salı 21:18 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan selde vefat eden vatandaşlar için başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Dün Samsun, Amasya ve Kastamonu'da meydana gelen yoğun yağış ve sel baskınları sebebiyle hayatı olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. AFAD ve ilgili kurumlarımız zarar gören yolların onarılmasından diğer sıkıntıların giderilmesine kadar her türlü çalışmayı sürdürüyor. KOSGEB tarafından devreye aldığımız Acil Destek Kredisi ile afetzede iş yerlerimizin yanındayız. Milletimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • taziye mesajı

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