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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Semerkant'ta Türk Yatırım Fonu çağrısı: En kısa sürede hayata geçirmeliyiz

Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ' (Türk Devletleri Teşkilatı) Türk Yatırım Fonu'nun mümkün olan en kısa sürede hayata geçmesi faydalı olacaktır.' dedi.

11 Kasım 2022 Cuma 08:35 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Semerkant'ta Türk Yatırım Fonu çağrısı: En kısa sürede hayata geçirmeliyiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Ukrayna'da 9 aydır devam eden çatışmaların adil bir barış ile sona ermesi için her türlü gayreti sürdürüyoruz. Bunu yaparken gıda krizinin önüne geçmek için de gerekli müdahalelerde bulunuyoruz.

* Şanlı Karabağ Zaferi'nin ikinci yıl dönümünde aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

* Haklı mücadelesinde olduğu gibi barış arayışlarında da Azerbaycan'ın yanındayız.

* Türkiye olarak eli kanlı terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz.

* Ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen yok edilene kadar durmayacak, teröristlerin inlerini başlarına geçirmeye devam edeceğiz.

* Bir cinayet ve casusluk şebekesi olan FETÖ ile mücadelemizde siz kardeşlerimizin desteğine güveniyoruz.

* Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıslı kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstererek çözüm sürecine katkı sağladık.

* (Türk Devletleri Teşkilatı) Türk Yatırım Fonu'nun mümkün olan en kısa sürede hayata geçmesi faydalı olacaktır.

* Su ve çevre sorunlarına ilaveten iklim değişikliği ile mücadele de birlikte hareket etmemiz ortak yararımızdır.

* Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıslı kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstererek çözüm sürecine katkı sağladık.

* Ortak coğrafyamız stratejik enerji koridorlarının kavşağında yer alıyor.

* Bölgemizde yaşanan son gelişmeler Orta Koridor güzergahını daha da etkin hale getirmemiz için fırsatlar sunuyor.

* Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun katettiği güzergahtaki gümrük ücretlerinin kaldırılması veya azaltılması, transit yük taşımacılığının kolaylaştırılması ticaret hacmimizi artıracaktır.

* 2014'ten bu yana dünyanın en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkesiyiz. Yaklaşık 5 milyon mazlumu ülkemizde misafir ediyoruz.

* Düzensiz göçün engellenmesi ve idaresi konusunda iş birliğimizi artırmamız, bu kapsamda ortak güvenlik konsepti geliştirmemiz isabetli olacaktır.

* Ülkelerimizin toplam ticaret hacmi 700 milyar dolara ulaşmakta birlikte bu oranı daha yukarıya çekmek temel önceliğimiz olmalıdır.

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