Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları, Milletvekilleri, Milletvekili Adayları ve Belediye Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Karşımızdakileri görüyorsunuz. Milli iradenin üzerine gölge düşürmek için her şeyi yapıyorlar. Seçimi açık ara geri bitirmelerine rağmen suyu bulandırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Sağlam durmasak 28 Mayıs'ta sandıkların üzerine çökerler. Terör örgütleriyle yata kalka onların yöntemini siyasette de uyguladıkları görülüyor.

Bugüne kadar güvenimizi hiç boşa çıkarmadınız. İnşallah 28 Mayıs'ta da güvenimizi boşa çıkarmayacağınıza inanıyorum. Meclis'te çoğunluğu elde ettik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde en yakın rakibimize 2 milyondan fazla fark atmamıza rağmen 50+1 şartı nedeniyle ikinci tura kaldık. 14 Mayıs'ta bize oy veren her bir kardeşimize sıkı sahip çıkacağız. 2. turda fire olmaması için elimizden geleni yapacağız.

SAZAN SARMALINA ALINAN KILIÇDAROĞLU FENA ÇARPILMIŞTIR

Kendilerine destek vermeyen, insanlıkla ilgisi olmayan saldırılarını herkes görüyor. Meğer bunların insanlıkla irtibatları da kopmuş. Bu vesileyle bunu da öğrenmiş olduk. Tek yaptıkları kendi içi sıkıntıklarını bastırmak için masa yumruklamaktır. Bu seçimlerin bir sonucu da muhalefetteki değişim olacaktır. Masadaki arkadaşları tarafından sazan sarmalına alınan Kılıçdaroğlu fena çarpılmıştır. Bunu sormak da o partinin seçmenine düşer. Muhalafeti bir türlü değiştiremedik.

Biz bazıları gibi eksiklerimizin kabahatini başkalarında aramayacağız, kendimize bakacağız. AK Parti'nin kabiliyeti kendini yeniliyor olmasına bağlıdır. Bu yenilenmeyi kıymetli görüyoruz. İnşallah 2024 Martına çok güçlü bir teşkilatla gireriz.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turuna bugün hariç 10 gün kaldı. İnşallah Türkiye Yüzyılının inşasına başlayacağız.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI UZATILDI

Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasının gayretlerimizle 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. Bu kararın tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum.