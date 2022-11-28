Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İş birliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Toplantısı Açılış Programı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
* Gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki kardeşlerimize selam ve sevgilerimi gönderiyorum.
* Müslüman olmak şahsından ve ailesinden başlayarak, içinde yaşadığı topluma ve tüm insanlığa karşı kendisini mesul hissetmek demektir.
* Dünyanın neresinde bir zulüm varsa çatışma varsa açlıktan ve susuzluktan ölen masum varsa vebali hepimizin üzerinedir.
* Yaşadığımız topraklar farklı olsa da aynı büyük ailenin fertleriyiz. Dünyanın neresinde olursa olsun tüm kardeşlerimizden sorumluyuz.
* İslam ümmetinin mensupları olarak hiçbirimiz kendimizi çevremizde yaşanan hadiselerden izole edemeyiz. Doğrudan insanı ilgilendiren her mesele aynı zamanda bizim de meselemizdir.
* İslam ümmeti olarak bizim kardeşliğimiz, her türlü anlaşmazlığın, her türlü fikir ayrılığının üstesinden gelecek güce ve dirayete sahiptir.
* Müslüman olmak şahsından ve ailesinden başlayarak, içinde yaşadığı topluma ve tüm insanlığa karşı kendisini mesul hissetmek demektir.
* Zorlu salgın döneminde sosyal yardımlaşmanın, hayatımızda ne kadar kritik bir rolü olduğunu tecrübe ettik.
* Türkiye insani değerlerin sınandığı bu zor günlerde elindeki imkanları ihtiyaç sahipleri ile paylaşmıştır.
* 161 ülkeye ve 112 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım malzemesi gönderdik. Yerli ve milli aşımız TURKOVAC'ı tüm insanlığın hizmetine sunduk.
* Aşı ve ilaç şirketleri doğrudan insanlığın geleceğini ilgilendiren salgın döneminde bile yüksek kazanç elde etmekten vazgeçmedi.
* Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için ilk günden itibaren yoğun çalışma yürüttük. Diplomatik çözümün mümkün olduğunu gösterdik.
* Tahıl anlaşmasının 120 gün uzatılmasının Afrikalı kardeşlerimizin sıkıntısına çare olacağına inanıyoruz.
* Enerji ve gıda krizinin yoksul ülkeler başta olmak üzere tüm dünyanın etkilediği dönemde 11 milyonu aşkın tahılın sevkini temin ettik.
* Tüm dünyada enflasyon ve işsizlik rakamları son yılların zirvesinde. Faizleri yükselterek enflasyonu kontrol altına alma çabaları da bekleneni veremedi.
* İnsanlığın dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde yaşananlar mevcut küresel sistemin çirkin yüzünü deşifre eden birer örnek olmuştur.
* Lafa gelince demokrasi ve özgürlükler konusunda mangalda kül bırakmayan Batı, mesele Müslümanlar olunca en faşist uygulamaları devreye alıyor.
* İslam ülkeleri olarak ticari ve ekonomik işbirliğimizi daha da ilerletmemiz, krizi fırsata çevirme mücadelemizde bizlere katkı sağlayacaktır.
* Küresel dikta LGBT dayatması hem aile kurumunu hem de İslami değerleri zayıflatmayı amaçlayan bir diğer tehdittir.
* Yunanistan'daki kardeşlerimizin vakıfları ve malları gasp ediliyor. Ana dillerini öğrenmelerine izin verilmiyor. Artık buna sessiz kalamayız.
* Diğer İSEDAK üyelerinin de katılmasıyla ülkelerimiz arasındaki ticareti yüzde 25 seviyesine yükseltebiliriz.
* İslam ümmetinin ayrılmaz parçası Kıbrıs Türklerinin maruz kaldığı ayrımcılıklara karşı destek vereceğinize inanıyorum.
* Filistin halkının kendi devletine ve haklarına kavuşması, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da statükonun korunması için elimizden geleni yapıyoruz.
* İslam dünyasını 10 yılı aşkın bir süredir meşgul eden konulardan biri de Suriye'deki itilaftır. Türkiye olarak 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyoruz.