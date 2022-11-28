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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam alemine ''Yunanistan'' çağrısı: Buna sessiz kalamayız

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İş birliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Toplantısı Açılış Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İslam alemi Yunanistan'da zulme uğrayan kardeşlerimizin durumuna daha fazla seyirci kalmamalıdır. Yunanistan'daki kardeşlerimizin vakıfları ve malları gasp ediliyor, ana dillerini öğrenmelerine izin verilmiyor, buna sessiz kalamayız.' dedi.

28 Kasım 2022 Pazartesi 11:22 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam alemine ''Yunanistan'' çağrısı: Buna sessiz kalamayız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İş birliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Toplantısı Açılış Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki kardeşlerimize selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

* Müslüman olmak şahsından ve ailesinden başlayarak, içinde yaşadığı topluma ve tüm insanlığa karşı kendisini mesul hissetmek demektir.

* Dünyanın neresinde bir zulüm varsa çatışma varsa açlıktan ve susuzluktan ölen masum varsa vebali hepimizin üzerinedir.

* Yaşadığımız topraklar farklı olsa da aynı büyük ailenin fertleriyiz. Dünyanın neresinde olursa olsun tüm kardeşlerimizden sorumluyuz.

* İslam ümmetinin mensupları olarak hiçbirimiz kendimizi çevremizde yaşanan hadiselerden izole edemeyiz. Doğrudan insanı ilgilendiren her mesele aynı zamanda bizim de meselemizdir.

* İslam ümmeti olarak bizim kardeşliğimiz, her türlü anlaşmazlığın, her türlü fikir ayrılığının üstesinden gelecek güce ve dirayete sahiptir.

* Müslüman olmak şahsından ve ailesinden başlayarak, içinde yaşadığı topluma ve tüm insanlığa karşı kendisini mesul hissetmek demektir.

* Zorlu salgın döneminde sosyal yardımlaşmanın, hayatımızda ne kadar kritik bir rolü olduğunu tecrübe ettik.

* Türkiye insani değerlerin sınandığı bu zor günlerde elindeki imkanları ihtiyaç sahipleri ile paylaşmıştır.

* 161 ülkeye ve 112 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım malzemesi gönderdik. Yerli ve milli aşımız TURKOVAC'ı tüm insanlığın hizmetine sunduk.

* Aşı ve ilaç şirketleri doğrudan insanlığın geleceğini ilgilendiren salgın döneminde bile yüksek kazanç elde etmekten vazgeçmedi.

* Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için ilk günden itibaren yoğun çalışma yürüttük. Diplomatik çözümün mümkün olduğunu gösterdik.

* Tahıl anlaşmasının 120 gün uzatılmasının Afrikalı kardeşlerimizin sıkıntısına çare olacağına inanıyoruz.

* Enerji ve gıda krizinin yoksul ülkeler başta olmak üzere tüm dünyanın etkilediği dönemde 11 milyonu aşkın tahılın sevkini temin ettik.

* Tüm dünyada enflasyon ve işsizlik rakamları son yılların zirvesinde. Faizleri yükselterek enflasyonu kontrol altına alma çabaları da bekleneni veremedi.

* İnsanlığın dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde yaşananlar mevcut küresel sistemin çirkin yüzünü deşifre eden birer örnek olmuştur.

* Lafa gelince demokrasi ve özgürlükler konusunda mangalda kül bırakmayan Batı, mesele Müslümanlar olunca en faşist uygulamaları devreye alıyor.

* İslam ülkeleri olarak ticari ve ekonomik işbirliğimizi daha da ilerletmemiz, krizi fırsata çevirme mücadelemizde bizlere katkı sağlayacaktır.

* Küresel dikta LGBT dayatması hem aile kurumunu hem de İslami değerleri zayıflatmayı amaçlayan bir diğer tehdittir.

* Yunanistan'daki kardeşlerimizin vakıfları ve malları gasp ediliyor. Ana dillerini öğrenmelerine izin verilmiyor. Artık buna sessiz kalamayız.

* Diğer İSEDAK üyelerinin de katılmasıyla ülkelerimiz arasındaki ticareti yüzde 25 seviyesine yükseltebiliriz.

* İslam ümmetinin ayrılmaz parçası Kıbrıs Türklerinin maruz kaldığı ayrımcılıklara karşı destek vereceğinize inanıyorum.

* Filistin halkının kendi devletine ve haklarına kavuşması, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da statükonun korunması için elimizden geleni yapıyoruz.

* İslam dünyasını 10 yılı aşkın bir süredir meşgul eden konulardan biri de Suriye'deki itilaftır. Türkiye olarak 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyoruz.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • İslam İşbirliği Teşkilatı
  • İSEDAK

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