Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İş birliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Toplantısı Açılış Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki kardeşlerimize selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

* Müslüman olmak şahsından ve ailesinden başlayarak, içinde yaşadığı topluma ve tüm insanlığa karşı kendisini mesul hissetmek demektir.

* Dünyanın neresinde bir zulüm varsa çatışma varsa açlıktan ve susuzluktan ölen masum varsa vebali hepimizin üzerinedir.

* Yaşadığımız topraklar farklı olsa da aynı büyük ailenin fertleriyiz. Dünyanın neresinde olursa olsun tüm kardeşlerimizden sorumluyuz.

* İslam ümmetinin mensupları olarak hiçbirimiz kendimizi çevremizde yaşanan hadiselerden izole edemeyiz. Doğrudan insanı ilgilendiren her mesele aynı zamanda bizim de meselemizdir.

* İslam ümmeti olarak bizim kardeşliğimiz, her türlü anlaşmazlığın, her türlü fikir ayrılığının üstesinden gelecek güce ve dirayete sahiptir.

* Müslüman olmak şahsından ve ailesinden başlayarak, içinde yaşadığı topluma ve tüm insanlığa karşı kendisini mesul hissetmek demektir.

* Zorlu salgın döneminde sosyal yardımlaşmanın, hayatımızda ne kadar kritik bir rolü olduğunu tecrübe ettik.

* Türkiye insani değerlerin sınandığı bu zor günlerde elindeki imkanları ihtiyaç sahipleri ile paylaşmıştır.

* 161 ülkeye ve 112 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım malzemesi gönderdik. Yerli ve milli aşımız TURKOVAC'ı tüm insanlığın hizmetine sunduk.

* Aşı ve ilaç şirketleri doğrudan insanlığın geleceğini ilgilendiren salgın döneminde bile yüksek kazanç elde etmekten vazgeçmedi.

* Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için ilk günden itibaren yoğun çalışma yürüttük. Diplomatik çözümün mümkün olduğunu gösterdik.

* Tahıl anlaşmasının 120 gün uzatılmasının Afrikalı kardeşlerimizin sıkıntısına çare olacağına inanıyoruz.

* Enerji ve gıda krizinin yoksul ülkeler başta olmak üzere tüm dünyanın etkilediği dönemde 11 milyonu aşkın tahılın sevkini temin ettik.

* Tüm dünyada enflasyon ve işsizlik rakamları son yılların zirvesinde. Faizleri yükselterek enflasyonu kontrol altına alma çabaları da bekleneni veremedi.

* İnsanlığın dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde yaşananlar mevcut küresel sistemin çirkin yüzünü deşifre eden birer örnek olmuştur.

* Lafa gelince demokrasi ve özgürlükler konusunda mangalda kül bırakmayan Batı, mesele Müslümanlar olunca en faşist uygulamaları devreye alıyor.

* İslam ülkeleri olarak ticari ve ekonomik işbirliğimizi daha da ilerletmemiz, krizi fırsata çevirme mücadelemizde bizlere katkı sağlayacaktır.

* Küresel dikta LGBT dayatması hem aile kurumunu hem de İslami değerleri zayıflatmayı amaçlayan bir diğer tehdittir.

* Yunanistan'daki kardeşlerimizin vakıfları ve malları gasp ediliyor. Ana dillerini öğrenmelerine izin verilmiyor. Artık buna sessiz kalamayız.

* Diğer İSEDAK üyelerinin de katılmasıyla ülkelerimiz arasındaki ticareti yüzde 25 seviyesine yükseltebiliriz.

* İslam ümmetinin ayrılmaz parçası Kıbrıs Türklerinin maruz kaldığı ayrımcılıklara karşı destek vereceğinize inanıyorum.

* Filistin halkının kendi devletine ve haklarına kavuşması, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da statükonun korunması için elimizden geleni yapıyoruz.

* İslam dünyasını 10 yılı aşkın bir süredir meşgul eden konulardan biri de Suriye'deki itilaftır. Türkiye olarak 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyoruz.