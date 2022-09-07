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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sırbistan paylaşımı: Görüşmelerimizi verimli şekilde tamamladık

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ikinci durağı Sırbistan'ı ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

AA7 Eylül 2022 Çarşamba 17:06 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sırbistan Cumhurbaşkanı Sayın Aleksandar Vucic ile görüşmelerimizi verimli şekilde tamamladık." ifadesini kullandı.

Erdoğan, görüşmeler kapsamında, kimlikle seyahat, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması, ileri teknolojiler, orman yangınlarıyla mücadele, medya ve iletişim, elektronik devlet alanlarında anlaşmalar imzaladıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic tarafından Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan resmi karşılama töreninde çekilen fotoğraf karesi ile iki ülke bayrağına da paylaşımında yer verdi.

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