Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sivil katliamlara tepki: İsrail devlet gibi değil, örgüt gibi davranıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, 14 Mayıs 1950'den sonra 14 Mayıs 2023'te, Cumhuriyetinin kuruluşunun ilk asrını tamamlarken bir kez daha demokrasisinin gücünü tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Bu seçimlerde milli iradenin üstünlüğü anlayışından taviz vermeden mücadelelerini yürüttüklerinde vesayetin de darbelerin de iç ve dış kumpasların da üstesinden gelebileceklerini ispatladıklarını ifade eden Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın bu süreçte sergilediği sağlam ve ilkeli duruş, tarihe altın harflerle nakşolunmuştur." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere Cumhur İttifakı'ndaki tüm ortaklarına teşekkür eden Erdoğan, "İnşallah Türkiye Yüzyılı destanını, Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacak ve gelecek nesillere armağan edeceğiz. Ülkesinin ve milletinin bekası, istiklali ve istikbali uğrunda verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese, Cumhur İttifakı'nın kapısının, tabii ortaklarımızın da rızası şartıyla, açık olduğunu belirtmek isterim." dedi.

- "GAZİ MECLİSİMİZE HÜRMETSİZLİK EDİYORLAR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin, kuruluşundan bugüne girdiği her seçimde olduğu gibi, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde de oylarıyla, dualarıyla, destekleriyle yanlarında olan milletin tüm fertlerine, dünyanın dört bir yanındaki tüm kardeşlerine teşekkür etti.

Özellikle deprem bölgesindeki vatandaşların, sırf sandıktaki tercihlerinden dolayı maruz kaldıkları alçakça hakaretler karşısında sergilediği vakur tavrı asla unutmayacaklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kendilerinden başka kimseye tahammülü olmayan faşist zihniyet, bu son hezeyanının bedelini mayıs seçimlerinde olduğu gibi, inşallah 2024 mart mahalli idareler seçimlerinde de ödeyecektir. Anadolu insanının ferasetinden ve basiretinden nasibini almamış olanlar, suçu kendilerinde aramak yerine hala millete yüklemeye kalkıyor. Meclis çatısı altında niçin yer bulamadıklarını sorgulamak yerine, milli iradenin temsilcisi olan Gazi Meclisimize hürmetsizlik ediyorlar. Tercihini ülkesinin ve kendinin geleceği için en doğrusundan yana yapma iradesini gösteren milletin asil evlatlarını aşağılayarak, tahkir ve tahrik ederek iktidara geleceğini sananlar, bir kez daha hüsrana uğramıştır. Kimse, hiçbir partiye ve adaya 'tıpış tıpış oy vermek' mecburiyetinde olmadığını göstermiştir."

- "ADAMLAR BİLİRİM DOLDURAMAMIŞ/DOLDURAMAYACAK KOLTUĞUNU..."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete saygısı olmayanın kendisinin de saygıyı hak etmediğini belirterek, bu konuda Arif Nihat Asya'nın "Adamlar bilirim sönük/Adamlar bilirim çürük/Adamlar bilirim rozetleri/Yüreklerinden büyük. Adamlar bilirim anlamamış/Anlamayacak ne olduğunu/Adamlar bilirim dolduramamış/Dolduramayacak koltuğunu. Sabahlar bilirim, öğlenler/İkindiler, akşamlar bilirim/Ve günlerin gecelerin/Dışında yaşayan adamlar bilirim." dizelerini aktardı.

Sadece günlerin ve gecelerin değil, ülkeye ve millete dair ne varsa her türlü derdin, tasanın, çilenin, gayretin dışında yaşayan adamlar bildiklerini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçimden sonra olup bitenleri, verilen koltuk kavgalarını, yapılan kirli pazarlıkları hep birlikte görüyoruz. Allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin diyoruz. Hep söylediğimiz gibi biz beşeri planda milletin gücünden daha büyük güç görmedik, tanımadık, bilmiyoruz. AK Parti'nin 3 Kasım 2002'den 14 ve 28 Mayıs 2023'e kadar girdiği her seçimde bu hakikati bizzat yaşadık. Aynı şekilde vesayetle ve terörle mücadelemizden 15 Temmuz şanlı direnişimize kadar maruz kaldığımız her saldırıda bu hakikati tecrübe ettik."

- "BU BAĞI NE KADAR KUVVETLİ TUTARSAK, SANDIKTA O DERECE YENİLMEZ OLURUZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin gücü, milletle olan gönül bağının gücü kadar olduğuna dikkati çekerek, "Bu bağı ne kadar kuvvetli tutarsak, sandıkta o derece yenilmez oluruz. Bu bağı zayıflattığımızda ise kendi elimizle kendi hazin akıbetimizi hazırlamış oluruz." diye konuştu.

AK Parti Genel Merkezi, kadın ve gençlik kolları, milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe teşkilatları, üyeleriyle bu gerçeği bir an bile akıllarından çıkarmadan çalışmalarını yürüteceklerini ifade eden Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aksi takdirde, yolunu şaşırıp bizden uzağa düşenlere ve onların sığındığı tek parti faşizminin temsilcisi olan partiye benzeriz. Allah sadece bizi değil, herkesi böyle bir kabusun içine düşmekten korusun. Kimseye yar olmamış bu gök kubbede bırakacağımız hoş sedalar ne kadar çok olursa, gelecek nesillerden o derece samimi hayır dua alacağımıza inanıyorum. Sizlerden de çalışmalarınızı bu anlayışla yürütmenizi istiyorum. Önümüzdeki dönemde Türkiye Yüzyılı'nın inşasına vereceğiniz katkılar için şimdiden sizlere teşekkür ediyorum."

Erdoğan, geçen hafta demokrasi şöleni havası içinde gerçekleştirdikleri AK Parti 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna (MKYK), Merkez Disiplin Kuruluna, Parti İçi Demokrasi Hakem Kuruluna, Siyasi Erdem ve Etik Kuruluna seçilenleri tebrik etti.

MKYK'de, Genel Merkezde halen görev üstlenenler dışında milletvekillerine yer vermediklerine dikkati çeken Erdoğan, hem illerindeki yoğun çalışmaları hem Meclis faaliyetleri sebebiyle zaten ağır bir yük altında olan milletvekillerine, seçimlerde ilave görevlendirmeler de yaptıklarını belirtti.

Milletvekillerine seslenen Erdoğan, "Sizler, milletin temsilcisi ve AK Parti Milletvekili konumunuzla, Genel Merkezimizin tüm faaliyetlerinin tabii bir parçası olarak, sıfatların en yücesine sahipsiz." diye konuştu.

MKYK'yi daha geniş bir yelpazeye yayarak, Genel Merkezin temsil alanını genişletme ve ülkenin tamamında daha etkin çalışmalar yürütmesine imkan sağlama düşüncesiyle hareket ettiklerini anlatan Erdoğan, 2024 seçimlerine bu MKYK ve MYK ile hazırlanacaklarını, vakti geldiğinde yapacakları olağan kongrede ise Genel Merkez yönetimini, performans ve temsil odaklı bir anlayışla tekrar gözden geçireceklerini dile getirdi.

Bu süreçteki en önemli kriterlerinin, gelecek yıl mart ayında yapılacak belediye başkanlığı seçiminde elde edilecek sonuçlar olacağını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Mevcut belediyelerimizi daha güçlü bir şekilde elde tutarken, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yeni şehirlerle milletimizi 'gerçek belediyecilikle' tanıştırana kadar bize durmak, duraksamak yoktur. Sizlerin, mayıs seçimlerinin ardından yaz döneminde de köy köy, mahalle mahalle, ilçe ilçe, şehir şehir dolaştığınızı, hem teşkilatımızla, hem vatandaşlarımızla kucaklaştığınızı biliyorum. Sözüne, şikayetine, talebine kulak verdiğimiz, derdine derman olmak için samimi gayret göstererek gönlüne girdiğimiz her vatandaşımız, bizim için bir kazançtır. Bu süreçte bakanlarımız da 81 vilayetimize adeta çıkarma yaptılar, milletvekillerimiz, teşkilatlarımız ve milletimizle istişareler gerçekleştirdiler. Verimini hep birlikte gördüğümüz şehir buluşmalarımızı devam ettireceğiz."

- "KOLTUKLARINI, ÇIKARLARINI VE SİYASİ İKBALLERİNİ KORUMAKTAN BAŞKA BİR DERTLERİ YOK"



Erdoğan, seferberlik ruhuyla koşturarak, 783 bin kilometrekarelik vatan toprağının hiçbir köşesinde ayak basmadık yer bırakmayacaklarını ifade ederek, milletvekillerinin de Meclis çalışmalarından arta kalan günlerini mutlaka seçim bölgelerinde değerlendirmelerinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

" Ne siyasette ne kamuoyunda ne şehirlerimizin gündeminde en küçük bir boşluğa meydan vermeyeceğiz. Unutmayınız, bizim bıraktığımız her boşluk, muhalefetin yalanları ve iftiralarıyla doldurulacaktır. Türkiye'ye 21 yılda asırlık eser ve hizmetler kazandırmış, demokrasi ve kalkınma atılımları yaptırmış, çağ atlatmış bir kadro olarak, bize yakışan neyse onu yapacağız. Muhalefet kadrolarının milletten kopuk, daha çok iç mücadeleye dönük, ülkenin sorunlarına ilgisiz, lakayt, üretken değil çığırtkan tavrı sizleri şaşırtmasın. Bunlar hep böyleydi. Sadece, iyi birer tiyatro oyuncusu oldukları için dışarıya karşı farklı bir duruş ve söylem sergiliyorlardı. Bunların gündeminde sadece belediyelerinin asansörlerine kimin bineceği vardı. Bugün de koltuklarını, çıkarlarını ve siyasi ikballerini korumaktan başka bir dertleri yok."

- "SÜRPRİZİ KARŞIMIZDAKİLERE YAŞATMAK İSTİYORUZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, hazirandan bu yana AK Parti ile ana muhalefet partisi CHP'nin yaptığı çalışmalara ilişkin bir video izletti. Daha sonra Erdoğan, şunları kaydetti:

"Üstelik tek parti faşizminin temsilcilerinin bu kifayetsiz muhterislik örnekleri yeni de değildir. Milletin önüne çeyrek asır boyunca hiç sandık koymayan, ilk koyduğunda da 'açık oy gizli tasnif' yöntemini kullanan, milletin tercihiyle başa gelmiş Başbakanı asan, darbelere alkış tutan bir zihniyetten söz ediyoruz. Hatırlayınız; rahmetli Menderes, ülke ve millet için ne yaptıysa, bunlara rağmen yaptı. Rahmetli Özal, tarihe damgasını vuran reformlarını bunlara rağmen gerçekleştirdi. Biz de 21 yıldır sessiz devrimlerimizi, kalkınma atılımlarımızı hep bunlara rağmen hayata geçirdik.

Siyaset, şayet siz üzerinize düşenleri hakkıyla yapmazsanız, daima sürprizlere açık bir alandır. Belediye başkanlığı seçimlerinde bu tür sürprizler yaşadık. Önümüzdeki seçimlerde, her şeyi olması gerektiği şekilde yaparak, sürprizi karşımızdakilere yaşatmak istiyoruz. Bu konuda en büyük görev de sizlere düşüyor. Önümüzdeki süreci, 'önce ülkem, önce memleketim, önce partim' anlayışıyla yürütürsek, hep birlikte kazanırız. 'Önce ben, önce benim çıkarlarım, hesaplarım, önceliklerim' diyenlerin ise karşımızdakilerden farkı kalmaz. Bu konuda her birinize güveniyorum, inanıyorum."