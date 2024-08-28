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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 5'inci yılında andı.

AA28 Ağustos 2024 Çarşamba 16:45 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünü aklıselim, kalbiselim, zevkiselim nesiller yetiştirmeye adayan, eserleriyle, mücadele ve imtihanla geçen hayatıyla pek çok gence ilham veren, cesaret aşılayan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi ebedi aleme irtihalinin 5'inci yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı: Özlemle yad ediyorum

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