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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Tabii'' paylaşımı: Başlangıçta ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin uluslararası dijital platformu 'Tabii'nin hayırlı olmasını dileyerek, 'Tabii'nin Türkiye'de başlangıçta ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurdu.

AA3 Mayıs 2023 Çarşamba 01:18 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Tabii'' paylaşımı: Başlangıçta ücretsiz olacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizi birleştiren hikayeleri, 5 farklı dilde ve 25 ülkede anlatacak olan yeni dijital platformumuz 'Tabii'nin yolu açık, izleyicisi bol olsun. 'Tabii' Türkiye'de başlangıçta ücretsiz olarak milletimizle buluşacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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