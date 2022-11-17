Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde, Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır. Geride bıraktığımız 4 aylık dönemde 500'e yakın gemi ile 11 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ile bu anlaşmanın dünyanın gıda temini ve güvenliği için ne denli önemli ve faydalı olduğu açıkça görülmüştür."

Anlaşmanın uzatılması iradesini ortaya koyan Birleşmiş Milletlere, Genel Sekreter Antonio Guterres'e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e şükranlarını sunarak, emeği geçen herkesi tebrik eden Erdoğan, anlaşmanın hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

GUTERRES: KARADENİZ TAHIL GİRİŞİMİ'NİN SÜRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN UZLAŞMAYI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin sürdürülmesine ilişkin uzlaşmayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Guterres, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tahıl, gıda maddeleri ve gübrenin Ukrayna'dan güvenli şekilde ihracına olanak sağlayan Karadeniz Tahıl Girişimi'ni sürdürmeye yönelik tüm tarafların vardığı uzlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Antonio Guterres, varılan uzlaşının, çok taraflı çözümler bulunmasında sağduyulu diplomasinin önemini gösterdiğini belirtti.

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.

FİYATLAR ANINDA DÜŞTÜ

Karar sonrası emtia piyasasında buğday fiyatı yüzde 2,5 geriledi.

AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU BAŞKANI: GUTERRES VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I TEBRİK EDİYORUM

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devamı konusundaki anlaşmadan dolayı tebrik ettiğini açıkladı.

Komisyon Başkanı von der Leyen açıklamasında "Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı RT Erdoğan'ı Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devamı konusundaki anlaşmadan dolayı tebrik ediyorum. AB Dayanışma Yolları ile birlikte BM Karadeniz Tahıl Girişimi, küresel gıda kıtlığının önlenmesine ve Rusya'nın savaşına rağmen gıda fiyatlarının düşmesine yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.