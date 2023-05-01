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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST'e özel yeni profil fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğrafını TEKNOFEST ziyaretinde çekilen bir kare ile değiştirdi.

1 Mayıs 2023 Pazartesi 22:36 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST'e özel yeni profil fotoğrafı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yıl 6'ncısı düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret etmiş ve Atatürk Havalimanı'nda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapacak isimleri açıklamıştı.

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen TEKNOFEST, 4 günde 2 milyona yakın ziyaretçi ağırlamıştı.

DAKİKALAR İÇİNDE YÜZ BİNLERCE GÖRÜNTÜLENME

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesaplarının profil resmini TEKNOFEST'te çekilen bir fotoğraf ile değiştirdi.

"YeniProfilResmi hastagı ile paylaşılan fotoğraf dakikalar içinde yüz binlerce görüntülenme aldı.

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