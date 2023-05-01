Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST'e özel yeni profil fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yıl 6'ncısı düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret etmiş ve Atatürk Havalimanı'nda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapacak isimleri açıklamıştı.

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen TEKNOFEST, 4 günde 2 milyona yakın ziyaretçi ağırlamıştı.

DAKİKALAR İÇİNDE YÜZ BİNLERCE GÖRÜNTÜLENME

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesaplarının profil resmini TEKNOFEST'te çekilen bir fotoğraf ile değiştirdi.

"YeniProfilResmi hastagı ile paylaşılan fotoğraf dakikalar içinde yüz binlerce görüntülenme aldı.