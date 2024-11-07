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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a tebrik telefonu: İş birliği geliştirme temennisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump'ı tebrik eden Başkan Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında iş birliğini geliştirme temennilerini aktardı.

7 Kasım 2024 Perşembe 00:18 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a tebrik telefonu: İş birliği geliştirme temennisi
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ABD seçimlerinde Kamala Harris'e fark atarak yeniden ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü. İki liderin görüşmesinde Başkan Erdoğan, Trump'ı tebrik etti.

İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRME TEMENNİSİ

İletişim Başkanlığından yapılan açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Seçilmiş Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Trump'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında iş birliğini geliştirme temennilerini belirtti."

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