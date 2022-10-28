Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Türkiye Yüzyılı'' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu bugün kamuoyuyla paylaşacak.

Saatler 16.00 olduğunda kameralar karşısına geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı' vurgusu yaptığı paylaşımda, "Biz siyaseti ülkemiz için eser üretmek, milletimize hizmet etmek için yapıyoruz. İnşallah milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

VİDEODAKİ MAKASLAR CUMHURBAŞKANI'NIN KOLEKSİYONUNDAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlık görevini üstlendiği 15 Mart 2003 tarihinden bu yana binlerce eser ve hizmetin açılışını yaptı.

Törenlerde kurdele kesti. "Her makas kimin elindeyse bugünün hatırasına onda kalacak" diyerek bu kurdele ve makasların hepsini sakladı, koleksiyonuna kattı. Havalimanları, şehir hastaneleri, otoyollar, barajlar, enerji santralleri, köprüler, fabrikalar ve daha birçok dev projenin açılışına tanıklık eden, bugüne kadar da özenle saklanan 800'ün üzerinde makas şimdi umhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sergileniyor.

Koleksiyondaki en eski makas, Rize'de 22 Eylül 2003'te gerçekleştirilen toplu açılış töreninden. Birçok toplu açılış törenine ait makasların yer aldığı koleksiyon, 19 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde, Türkiye'nin her bir ilinde yapılan yatırımları da gözler önüne seriyor.

Koleksiyonda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında inşa edilen ve ziyaretçilere 15 Temmuz hain darbe girişimi unutturmayacak 15 Temmuz Demokrasi Müzesi açılış töreninden makas da yer alıyor.