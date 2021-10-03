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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı'nın tüm gençlere hayırlı olmasını diledi.

AA3 Ekim 2021 Pazar 18:01 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 18:02
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından, "Türkiye, genç nüfus bakımından çok az ülkenin sahip olduğu büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyelin değerlendirilmesi açısından oldukça önemli bir adım olan Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı'nın şimdiden tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum." paylaşımı yaptı.

Erdoğan'ın paylaşımında yer alan bilgilerde "Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı" başlığı ile "2023 yılında genç işsizlik oranının yüzde 17,8 düzeylerine indirilmesini, genç işgücüne katılma oranının yüzde 46 düzeyine yükseltilmesini, eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerimizin oranının yüzde 20 düzeyine düşürülmesini hedefliyoruz." denildi.

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