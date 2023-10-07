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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: 31 Mart'ta yeni bir dönemi başlatacağız

AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '14 ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz kritik başarıyı, 31 Mart'ta tekrarlayarak, yerel yönetimlerde de yeni bir dönemi başlatacağız.' dedi.

7 Ekim 2023 Cumartesi 15:56 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: 31 Mart'ta yeni bir dönemi başlatacağız
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partililere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

"Partimizin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni alnımızın akıyla partimize yaraşır bir coşkuyla tamamladık. CHP zihniyetinin elinde bakımsızlığa, hizmetsizliğe, adeta çürümeye terk edilen illerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak, boynumuzun borcudur. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz kritik başarıyı, 31 Mart'ta tekrarlayarak, yerel yönetimlerde de yeni bir dönemi başlatacağız. Biz sadece 85 milyonun değil yönünü ülkemize çevirmiş yüz milyonları da umudu olan bir partiyiz. Türkiye Yüzyılı ülküsüyle çıktığımız bu kutlu yolculukta hepimiz gerçekten çok ağır bir sorumluluk üstlendik. Bir taraftan ülkemizi hedeflerle buluşturmaya çalışacak diğer yandan da vatandaşlarımızın sıkıntılarına çözüm üreteceğiz. Vatandaşlar '31 Mart gelsin de biz bunlardan kurtulalım' diyor' 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz kritik başarıyı yerel yönetim seçimlerinde de tekrarlayarak başaracağız. Kapısı çalınmadık hane bırakmayacağız."

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