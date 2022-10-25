Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi mesaisini sürdürüyor. Uganda, Hollanda ve Kongo Cumhuriyeti büyükelçilerini kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektupları sunuldu. Ayrıca kabullerde büyükelçilerle ayrı ayrı fotoğraf çekimi yapıldı.

UGANDA BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uganda'nın Ankara Büyükelçisi Nusura Tiperu'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Tiperu, Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

Büyükelçi Tiperu'nun, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

HOLLANDA BÜYÜKELÇİSİ JOEP WİJNANDS'I KABUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Wijnands, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Wijnands'ın, eşi, çocuğu ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

KONGO CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİSİ JEAN-JAURES ONDELE'Sİ KABUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jean-Jaures Ondele'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Ondele, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Ondele'nin, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.