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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yoon Suk-yeol'a davet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'i kabulünde, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'u da Türkiye'ye davet etti.

AA28 Temmuz 2023 Cuma 18:17 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yoon Suk-yeol'a davet
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Bakan Park'ın Savunma Sanayii Fuarı İDEF'i ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Güney Koreli mevkidaşı Yoon Suk-yeol'u da Türkiye'ye davet etti.

Kore hükümeti ve halkının 6 Şubat deprem felaketi sonrasında gösterdiği dayanışmayı unutamayacaklarını belirten Erdoğan, Kore'de kısa süre önce yaşanan sel ve heyelan felaketlerinden dolayı "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kore işbirliğini siyasetten enerjiye, savunma sanayinden ekonomi ve ticarete geniş bir yelpazede somut hedeflerle ilerletmek istediklerini vurgulayarak, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gayretleri artırmak gerektiğini kaydetti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Başkan Erdoğan
  • Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol

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