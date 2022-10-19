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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zelenski'ye müzakere mesajı: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüşmesinde, diplomatik çözüm vizyonunu her koşulda canlı tutmak gerektiğini belirterek savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

AA19 Ekim 2022 Çarşamba 18:33 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zelenski'ye müzakere mesajı: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, diplomatik çözüm vizyonunu her koşulda canlı tutmak gerektiğini belirterek savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlama dolayısıyla yayımladığı taziye mesajı için Zelenski'e teşekkür etti.

ABDÜLMECİD TEBBUN İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin müşterek gayretler sonucu ulaştığı müstesna seviyeden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

FETÖ ile mücadele konusunda attığı samimi adımlar için Tebbun'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm alanlarda olduğu gibi enerji sektöründeki, özellikle de doğal gaz konusundaki iş birliğinin artırılmasını istedi.

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