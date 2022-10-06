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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zirve öncesi Paşinyan ve Aliyev'le görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın Başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı öncesi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir sohbet gerçekleştirdi.

AJANSLAR6 Ekim 2022 Perşembe 13:13 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zirve öncesi Paşinyan ve Aliyev'le görüşme
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Çekya'nın başkenti Prag'a geldi.

Erdoğan'ı taşıyan uçak TSİ 12.50'de Prag Vaclav Havel Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag Kalesi'nde gerçekleştirilecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi öncesinde Prag Büyükelçiliği Rezidansı'na geçti. Burada Erdoğan, Türk ve Azerbaycan vatandaşlarının büyük sevgi seli ile karşılandı. Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla Erdoğan'ı bekleyen kalabalık, "Hoş geldin" sloganları attı.

Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirerek, uzun uzun sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra rezidansa geçti. Erdoğan, buradan zirvenin gerçekleştirileceği Prag Kalesi'ne geçti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PRAG KALESİ'NE GİRİŞ YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, AB'ye aday ve potansiyel aday ülkeler ile diğer Avrupa ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının davet edildiği Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi'ne katılmak üzere Prag Kalesi'ne geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALİYEV VE PAŞİNYAN'I BİR ARAYA GETİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prag'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Çekya'nın başkenti Prag'da temaslarını sürdürüyor. Prag Kalesi'nde gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.

MACRON İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın Başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu liderler toplantısı öncesinde aile fotoğrafına katıldı.

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