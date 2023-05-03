Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı... Özgür Özel yine haddini aştı!

Özgür Özel, katıldığı canlı yayın programında yine haddi olmayan konularda ileri geri konuştu. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Özel, hadsiz benzetmede bulundu.

CHP'li Özel, Başkan Erdoğan'ın dış politikasını eleştirirken "Ona hır buna hır.. Ey Merkel, Ey Trump, bir gün onunla dost bununla kavgalı..." ifadelerini kullandı.



BU SÖZLERE TEPKİ YAĞDI

Hem AK Parti seçmeni ve Türk milletine hem de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hadsiz sözlere sosyal medyadan tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları CHP'li Özel'e tepkilerini dile getirdi.