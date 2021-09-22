Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'deki ikili görüşmeleri sürüyor

22 Eylül 2021 Çarşamba 22:25 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 22:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı, Hırvatistan eski Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ile Bulgaristan eski Cumhurbaşkanı Petar Stoyono'vu kabul etti. Erdoğan daha sonra Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye ile bir araya geldi.

EDI RAMA İLE BİR SAAT GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti. Yeni Türkevi Binası'nda basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık bir saat sürdü.

Öte yandan Erdoğan, Hırvatistan eski Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ile Bulgaristan eski Cumhurbaşkanı Petar Stoyono'vu kabul etti.

BURUNDİ CUMHURBAŞKANI NDAYİSHİMİYE İLE GÖRÜŞME

Erdoğan New York'ta, Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye ile bir araya geldi. Yeni Türkevi Binası'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını, Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye'ye hediye etti.

Yeni Türkevi Binası'nda gerçekleşen görüşmede, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

FIFA BAŞKANI İNFANTİNO GÖRÜŞME

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.

Yeni Türkevi Binası'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

IRAK CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile bir araya geldi.