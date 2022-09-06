''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan turu son derece önemli''

Akgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Sırbistan'a gerçekleştireceği ziyareti ve iki ülke ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye ve Sırbistan'ın son yıllarda tarihin en iyi ilişkilerini yürüttüğüne dikkati çeken Akgül, Türk yatırımcıların Sırbistan'a ilgisinin arttığını ve dış ticaret hacminin büyüdüğünü kaydetti.

Akgül, Türk yatırımcılara Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in de özel ilgi gösterdiğini belirterek, "Ticaret hacminde kısa vadede hedeflenen 5 milyar dolara ulaşmayı umuyoruz. Uzun vadede 10 milyar dolara ulaşılması için çalışmalar devam ediyor." dedi.

Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti kapsamında DEİK ve Sırbistan Dış Ticaret Odasının iş forumuna ev sahipliği yapacağını aktaran Akgül, ekonominin odak noktası olacağı forumun iki ülke yatırımcılarını bir araya getirmesi bakımından son derece önemli olduğunu söyledi.

Akgül, inşaat, tekstil ve otomotiv yan sanayi alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, Türkiye'deki sağlık turizmine de büyük bir ilgi olduğunu vurguladı.

- "ERDOĞAN'IN BALKAN TURU SON DERECE ÖNEMLİ"

Erdoğan'ın beraberindeki heyette Türk iş adamlarının da yer aldığını ifade eden Akgül, bölge ülkelerden Bosna Hersek ve Hırvatistan'ı ziyaret edecek bu heyetin, ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesi için önem arz ettiğini vurguladı.

Akgül, Sırbistan'daki yatırımcılara güven ortamı sağlandığına işaret ederek, "Her türlü sorunları için danışabilecekleri muhatapları var." dedi.

Sırbistan'da özellikle teknoloji ve endüstri alanlarında yatırım yapılabileceğini aktaran Akgül, ortak tarım projelerinin de büyük bir potansiyel barındırdığını vurguladı.

Akgül, Erdoğan'ın Balkan turunun son derece önemli olduğunu altını çizerek, "İş birliğini güçlendirmeyi ve kalkınma üzerine beraber çalışmayı hedefliyoruz. Balkanlar'da tam da bundan söz ediyoruz. Ortak proje ve ortak büyüme. Hedeflerimize Balkanlar'ın kalkınmasını da eklemek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.