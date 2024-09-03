İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Eylül 2024 Salı / 29 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9899
  • EURO
    37,542
  • ALTIN
    2714.68
  • BIST100
    10021.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabet etti! Sisi yarın Ankara'ya geliyor
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabet etti! Sisi yarın Ankara'ya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, 4 Eylül 2024 tarihinde Türkiye'ye resmî ziyaret gerçekleştirecek

AA3 Eylül 2024 Salı 18:51 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabet etti! Sisi yarın Ankara'ya geliyor
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Şubat 2024'te Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan Ortak Bildiri uyarınca yeniden yapılandırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, iki ülke Cumhurbaşkanlarının riyasetlerinde gerçekleştirilecek.

Konsey toplantısında, Türkiye-Mısır ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik gelecek dönemde atılabilecek müşterek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meselelere ilişkin fikir teatisinde bulunulacak.

Toplantı kapsamında, ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye yönelik bazı belgelerin imzalanması da gündemde bulunuyor.

Sisi'den Türkiye'ye önemli ziyaret! Yaklaşık 20 anlaşma imzalanacak

Hürjet, Anka ve Gökbey için büyük fırsat kapıda! Sıraya girecekler

Akdeniz'i aşan HÜRJET'ten Mısır'da bir ilk

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.