Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile bir araya geldi.

Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ABD'Lİ SENATÖR RİSCH'İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör James Risch'i kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, ABD'li Senatör Risch'i kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

NECİP MİKATİ İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir araya geldi.