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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hamlesi sonrası ABD'den Türkiye açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretini değerlendiren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, 'Türkiye-Ukrayna iş birliği bölgesel istikrarı güçlendiriyor.' diye konuştu.

AA4 Şubat 2022 Cuma 07:46 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 07:48
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretini değerlendirerek, Türkiye ile Ukrayna arasındaki iş birliğinin bölgesel istikrarı güçlendirdiğini söyledi.

Günlük basın toplantısında Price, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretini değerlendirdi.

Erdoğan'ın Kiev ziyaretinin NATO müttefiki Türkiye ile Ukrayna arasındaki iş birliğini ortaya koyduğunu belirten Price, "Bunun bölgesel istikrarı ve Ukrayna'nın kendini savunma kabiliyetini güçlendirdiğini düşünüyoruz." dedi.

Price şöyle devam etti:

"Biz kendimiz Ukrayna'ya eşi görülmemiş düzeyde savunma, güvenlik yardımı sağladığımız gibi, NATO müttefiklerimize de Ukraynalı ortaklarımıza ABD menşeli ekipmanı sağlama yetkisi verdik ve ortakları ve müttefikleri, olası bir Rus işgalini caydırmak için, Rusya'nın saldırganlığına direnmeleri için Ukrayna'ya güvenlik yardımı sağlamaya genel olarak teşvik ediyoruz."

Rusya'yı yürüttüğü "dezenformasyon kampanyası"nı durdurmaya ve barışçıl bir çözüm için diplomasi ve diyaloga girmeye çağırdıklarını ifade eden Price, Rus istihbaratının, televizyon, radyo, sosyal medya ve konferans gibi platformlarda geniş bir dezenformasyon ve propaganda çabası içinde olduğunu bildiklerini söyledi.

  • Ned Price
  • Ukrayna
  • Rusya
  • ABD Dışişleri Bakanlığı
  • Türkiye-Ukrayna

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