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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İsrail' çıkışı dünya basınında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da düzenlenen Büyük Filistin Mitinginde İsrail ve Gazze'de yapılan katliamlara ilişkin verdiği mesajlar dünya basınında geniş yer buldu. Batı medyası, İsrail zalimliği üzerinden Batılı liderlere sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'ı terör örgütü olarak tanımadıklarına dair söylemini yinelemesi de büyük yankı uyandırdı.

akşam.com.tr28 Ekim 2023 Cumartesi 21:39 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İsrail' çıkışı dünya basınında
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Filistin'e destek için düzenlenen 'Büyük Filistin Mitinginde konuştu. İsrail'in Gazze'de 22 gündür devam ettirdiği katliamlara sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'deki katliamın da en büyük sorumlusu işte bu Batı'dır. Varlıklarına kendi evlerinde bile tahammül edilemeyen kimi vicdanlı sesleri bir kenarda tutacak olursak, Gazze'de yaşanan katliam topyekun Batı'nın eseridir." dedi.

Miting alanında toplanan bir buçuk milyona yakın kalabalığa "Gazze için kıyamdayız" diyerek hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ı terör örgütü olarak tanımadıklarını vurgulayarak, "İsrail'i savaş suçlusu ilan edeceğiz. Şimdi bunun hazırlığı içindeyiz" açıklamasında bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÇIKIŞI DÜNYA BASININDA

İşgalci İsrail'e yönelik açıklamaları dünya basından geniş yer bulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Batı' çıkışı uluslararası medyada dikkat çekti. Financial Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını "Erdoğan, İsrail'i 'savaş suçlusu' olarak nitelendirdi" başlığı ile okuyucularına duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in barbarlığına vurgu yaparak sürdürdüğü konuşmasını da Al Arabiya, açıklamaları "Erdoğan Filistin yanlısı mitingde konuştu: İsrail işgalcidir, savaş suçlusudur" başlığı ile aktardı.

AL Arabiya, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'ı terör örgütü olarak tanımadıklarına dair sözlerini tekrarlamasının da altını çizdi.

İsrail basınından The Jerusalem Post gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e ilişkin sözlerini gündeme taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İsrail işgalcidir, Hamas terör örgütü değildir" açıklamasını başlığa taşıyan gazete aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail mezalimine verdikleri destekten dolayı Batı'ya tepki göstermesini de odaklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de yaşattığı vahşetin baş sorumlusu olarak Batı'yı göstermesine değinen Al Jazeera ise Büyük Filistin Mitingini "Lider Erdoğan, Filistin yanlısı mitingde İsrail'in 'işgalci' olduğunu söyledi" sözleri ile aktardı.

İngiliz medya kuruluşu Reuters ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'i işgalci olarak tanımlaması ve Batı ülkelerinin İsrail'in katliamlarına ortaklık ettiğine dair sözlerine vurgu yaptı.

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