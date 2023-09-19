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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin 78'inci Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitap etti. 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sosyal medyada gündem olurken, milyonlarca kullanıcı #WorldLeaders (DünyaLideri) etiketini kullandı.

19 Eylül 2023 Salı 22:17 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sosyal medyayı salladı
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Başkan Erdoğan'ın BM'nin 78'nci Genel Kurulundaki hitabı, sosyal medyada gündem oldu.

Erdoğan, BM'nin 78'nci Genel Kurulunda dünyaya hitap etti.

Konuşmasında Azerbaycan'ın Karabağ'daki antiterör tedbirlerinden KKTC'nin tanınmasına, BM Güvenlik Konseyi'nin geleceğinden terörle mücadeleye kadar çok önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, sosyal medyada gündem oldu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasına atıfta bulunan milyonlarca kullanıcı, #worldleaders, #azerbaycan, #RecepTayyipErdoğan, #DünyaBeştenBüyüktür etiketini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın konuşması gün boyu gündemde kaldı.

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