Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sosyal medyayı salladı

Başkan Erdoğan'ın BM'nin 78'nci Genel Kurulundaki hitabı, sosyal medyada gündem oldu.

Erdoğan, BM'nin 78'nci Genel Kurulunda dünyaya hitap etti.

Konuşmasında Azerbaycan'ın Karabağ'daki antiterör tedbirlerinden KKTC'nin tanınmasına, BM Güvenlik Konseyi'nin geleceğinden terörle mücadeleye kadar çok önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, sosyal medyada gündem oldu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasına atıfta bulunan milyonlarca kullanıcı, #worldleaders, #azerbaycan, #RecepTayyipErdoğan, #DünyaBeştenBüyüktür etiketini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın konuşması gün boyu gündemde kaldı.