İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2024 Perşembe / 21 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2516
  • EURO
    37,069
  • ALTIN
    2989.68
  • BIST100
    8714.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı: Gazze dünyanın en büyük mezarlığı haline geldi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı: Gazze dünyanın en büyük mezarlığı haline geldi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'ndaki sözlerini tekrarlayarak, Gazze'nin dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline geldiğini belirtti.

AA23 Ekim 2024 Çarşamba 22:43 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı: Gazze dünyanın en büyük mezarlığı haline geldi
ABONE OL

Brezilya hükümet sitesindeki açıklamaya göre, Lula, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'ndeki toplantıya çevrimiçi bağlanarak değerlendirmelerde bulundu.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda söylediği gibi, Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline geldi" diyen Lula, bu durumun Batı Şeria ve Lübnan'a da yayılmaya başladığını ifade etti.

Lula, Ukrayna'daki gerilimin tırmanmasının önlenmesi ve barış müzakerelerinin başlatılmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

"Küresel etkileri olabilecek iki savaşla karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulunan Lula, ortak çıkarlar doğrultusunda birlikte çalışma zamanı olduğunu söyledi.

"DÜNYAMIZ TEKTİR VE GELECEĞİ KOLEKTİF EYLEME BAĞLIDIR"

Brezilya'nın G20 dönem başkanlığına verdikleri destek için diğer üye ülkelere teşekkür eden Lula, kendilerine verilen desteğin, eşitsizliklerin azaltılmasına yönelik girişimlerin ilerletilmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

İklim krizi nedeniyle karşı karşıya olunan sorunlara da dikkati çeken ve BRICS'in iklim değişikliğiyle mücadelede kilit bir aktör olduğunu söyleyen Lula, "Dünyamız tektir ve geleceği kolektif eyleme bağlıdır." dedi.

Lula, BRICS ülkelerinin, son yıllarda küresel ekonomik büyümenin önemli kısmından sorumlu olduğunu ve dünyada bulunan nadir toprak elementlerinin çoğunu barındırdığını kaydetti.

Brezilya'nın BRICS ülkelerine ihracatının 2003 ile 2023 yılları arasında 12 kat arttığını aktaran Lula, "BRICS, şu anda Brezilya'nın ithalatının neredeyse üçte birini oluşturuyor." ifadesini kullandı.

  • Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva
  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • Lula da Silva

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.