İSTANBUL 35°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2025 Pazar / 2 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,586
  • EURO
    47,7946
  • ALTIN
    4352.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kuruldu! 7 ülke temsilcisi Türkiye'de buluştu
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kuruldu! 7 ülke temsilcisi Türkiye'de buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Balkanlar Barış Platformunun birinci toplantısını Dışişleri Bakanları seviyesinde bugün, İstanbul'da düzenlediklerini bildirdi.

AA27 Temmuz 2025 Pazar 07:25 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kuruldu! 7 ülke temsilcisi Türkiye'de buluştu
ABONE OL

Bakan Fidan, X sosyal medya platformundan Balkanlar Barış Platformuna ilişkin paylaşım yaptı.

Fidan, Balkanlar'da barış ve istikrara katkı sunmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurdukları "Balkanlar Barış Platformu"nun birinci toplantısını Dışişleri Bakanları seviyesinde, bugün, İstanbul'da gerçekleştirdiklerini belirtti.

Platformun, siyasi düzeyde samimi ve hedefe dönük gayriresmi bir diyalog zemini oluşturduğunu aktaran Fidan, böylece bölgesel sahiplenme ve kapsayıcılık ilkeleri temelinde, diyalog ve işbirliğini kurumsallaştırmayı, bölge ülkeleri arasında yapıcı istişare imkanı oluşturmayı ve ortak refahı önceleyen projeleri teşvik etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Fidan, bu çerçevede, bugün yaptıkları toplantıda AB'ye üyelik süreçleriyle ilgili konularda bilgi alışverişinde bulunulması, bağlantısallık, gençlik, eğitim, savunma sanayi ve bölgesel sorunlara ilişkin görüş oluşturulması, ilerleyen dönemde bu platformun liderler seviyesinde toplanması hususlarında mutabık kaldıklarını, müteakip toplantılara İstanbul'un ev sahipliği yapması ve platformun altı ayda bir düzenli olarak bir araya gelmesi yönünde de fikir birliğine vardıklarını duyurdu.

Bu girişimlerinin mevcut mekanizmalara alternatif olmadığını, aksine bu süreçleri destekleyeceğini vurguladıklarını belirten Fidan, Türkiye'nin Balkanlar'daki barış ve istikrara stratejik önem atfetmekte olup bu yönde farklı platformlarda yapıcı katkı sunmaya devam edeceğine işaret etti.

Toplantıya, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan Dışişleri bakanları ile Arnavutluk'tan bakan yardımcısı düzeyinde katılım sağlandı.

  • Balkanlar Barış Platformu
  • Bakan Fidan
  • Türkiye

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.