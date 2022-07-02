Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı dünya basınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinin ardından yaptığı basın toplantısında, İsveç ve Finlandiya'nın mutabakat muhtırasında verdiği sözleri tutmaması halinde, bu iki ülkenin NATO üyeliklerini TBMM'de onaylamayabileceği uyarısını yapmıştı. Dünya basını bu uyarıya geniş yer verdi.

Financial Times: Erdoğan, İsveç'in Ankara'nın terörizmle suçladığı 73 kişiyi iade etmesi gerektiğini, aksi takdirde parlamentoda, ülkenin NATO'ya üyelik hedefini yeniden veto etme riskiyle karşı karşıya kalacağını ifade etti.

AFP: Erdoğan, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini hâlâ engelleyebileceği konusunda uyardı.

Guardian: Erdoğan, Türkiye'nin teröristleri iade talebinin yerine getirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.