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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komşuya terörle mücadele çağrısı: Mevcudiyetine son verilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü. Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Erdoğan'ın terör örgütü PKK'nın Irak topraklarındaki mevcudiyetine son verilmesinin bu ülkenin milli güvenlik menfaatlerinin de gereği olduğunu dile getirdiği belirtildi.

10 Ocak 2023 Salı 20:13 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komşuya terörle mücadele çağrısı: Mevcudiyetine son verilmeli
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, önümüzdeki dönemde ikili ve bölgesel işbirliğinin her alanda daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Irak'ın huzur, istikrar ve toprak bütünlüğüne Türkiye'ninki kadar önem verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın Irak topraklarındaki mevcudiyetine son verilmesinin bu ülkenin milli güvenlik menfaatlerinin de gereği olduğunu dile getirdi.

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