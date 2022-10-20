Azerbaycan'da tarihi açılış! Başkan Erdoğan, Zengilan Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Azerbaycan'ın Zengilan şehrine geldi.

Erdoğan'ın bulunduğu uçak, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında Türk firmalarının da katkılarıyla inşa edilen ikinci havalimanı olan Zengilan Uluslararası Havalimanı'na indi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılanan Erdoğan, yapımı tamamlanan havalimanına inen ilk devlet başkanı oldu.

Yeni havalimanının açılış kurdelesini kesen Erdoğan ve Aliyev'e, havalimanının sembolik anahtarları takdim edildi. Erdoğan ve Aliyev anahtar ile basın mensuplarına poz verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zengilan Havalimanımız önce Azerbaycan'a ve tüm dünyaya hayırlı olsun" dedi.

İki lider, daha sonra havalimanı binasını gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanvekili Celal Adan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Zengilan'a geldi.

ZENGİLAN HAVALİMANI

Temeli 26 Nisan 2021'de Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından atılan Zengilan Havalimanı en yüksek uluslararası standartlara uygun olarak 1,5 yılda uçakları kabul edecek hale geldi. Havalimanına ülkenin en büyük yolcu uçağıyla ilk teknik uçuş 9 Eylül'de gerçekleştirildi.

Havalimanının pisti 3 bin metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde. Terminali saatte 200 yolcuya hizmet verecek kapasiteye sahip. Büyük kargo uçakları dahil tüm geniş gövdeli uçaklar Zengilan Havalimanı'nda rahatlıkla iniş ve kalkış yapabilecek. Havalimanının peronu 8 uçak kabul edecek şekilde tasarlandı.

Otomatik sistemlerle donatılmış, uluslararası sivil havacılık ve taşımacılık standartlarına uygun kontrol kulesine sahip havalimanının inşaatında Türk şirketleri de yer aldı.

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un 14 Ekim'de imzaladığı kararname ile Zengilan Havalimanı'na, "uluslararası havalimanı" statüsü verilmesi ve bu konuda ilgili uluslararası kuruluşlara bilgi gönderilmesi yönünde karar aldı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), havalimanını ZZE kodu ile uluslararası havalimanları listesine aldı.

İşgalden kurtarılan bölgelerdeki Fuzuli Havalimanı da faaliyetini sürdürüyor. Azerbaycan hükümeti, Laçın'da da havalimanı inşa etmeyi planlıyor.