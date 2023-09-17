ABD'de diplomasi trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Garibashvili'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta bulunan Türkevi önünde vatandaşlar tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek akşam yemeğine iştirak edecek. Pazartesi günü de Concordia Zirvesi'nde konuşacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'yi kabul etti.

BM 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabulünde, Orta Koridor'un hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabulünde Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun süratle operasyonel hale getirilmesinin beklendiğini ifade etti.