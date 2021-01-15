AA 15 Ocak 2021 Cuma 19:13 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 19:22

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-İtalya ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İtalya ilişkilerine değer verdiklerini belirterek, salgın koşullarının elverdiği en uygun zamanda İtalya ile üçüncü hükümetler arası zirveyi Türkiye'de gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

İtalya'nın, Avrupa Birliği (AB) bağlamında Türkiye'ye sağladığı desteğe teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın, AB'yi Doğu Akdeniz'de sağduyu ve hakkaniyete dayalı bir tutum izlemeye yönlendireceğine inandığı ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile iş birliği adımlarını yararlı gördüğünü de dile getirdi.