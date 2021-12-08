AA 8 Aralık 2021 Çarşamba 18:53 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 19:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Türkiye, şehit yakınlarına galiz küfürle eden bir milletvekilinin şokunu atlatamamışken, bu defa da Genel Kurul'da yaşanan bir başka edepsizlik örneği ile sarsılmıştır. Üstelik bu edepsizlik Meclis'in ikinci büyük partisinin genel başkanı tarafından gerçekleştirilmiştir.

(CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki el hareketi) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin asaletine, nefasetine, nezaketine, nefasetine, izzetine velhasıl bu yüce kurumun faziletine uygun davranışlar sergilemeye davet etmek de bizim görevimizdir.

Türkiye'nin kurtuluşunu küresel çıkar odaklarının güdümündeki reçetelerde değil yatırımlarda, istihdamda, üretimde, ihracatta, cari fazlada görüyoruz.

KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 15 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrası millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşü Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya başkanlık etti.

Erdoğan, Katar'daki temasları ile ilgili Kabine üyelerine değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de ilk kez kabine toplantısında yer aldı.

Toplantıda, döviz kurlarında yaşanan hareketlilik değerlendirildi. Stokçulara yönelik cezaların arttırılması konusu ele alındı, asgari ücret konusu görüşüldü.

Toplantıda, kararlılıkla sürdürülen terörle mücadelenin yanı sıra koronavirüs ile ilgili son durum da gözden geçirildi.