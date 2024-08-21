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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan ''spekülatif yorumlara itibar edilmemeli'' uyarısı: ''Zenginlere vergi affı'' gündeme dahi gelmedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Medya ve sosyal medyada isim ve kaynak ortaya konmadan hükümetimizin çalışmaları hakkında yapılan temelsiz açıklamalara ve spekülatif yorumlara itibar edilmemelidir.' dedi. Yılmaz, 'Zenginlere vergi affı' hiç bir aşamada gündeme dahi gelmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vergi paketi hususunda tercihleri tam aksine net bir şekilde geniş kesimlerinden yana, çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile çalışmaların yapılması yönünde olmuştur.' diye konuştu.

21 Ağustos 2024 Çarşamba 12:10 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan ''spekülatif yorumlara itibar edilmemeli'' uyarısı: ''Zenginlere vergi affı'' gündeme dahi gelmedi
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın paylaşımı şöyle:

Medya ve sosyal medyada isim ve kaynak ortaya konmadan hükümetimizin çalışmaları hakkında yapılan temelsiz açıklamalara ve spekülatif yorumlara itibar edilmemelidir.

Hükümetimiz, resmi politika belgelerinde veya yetkililerce yapılan açıklamalar ile izleyeceği politikaları ve kapsamlı etki değerlendirmeleri sonrasında aldığı kararları şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Meclis'imizden geçen son vergi paketi de bu aşamalardan geçerek teklif halini almış ve Meclis'imizin taktiri ile yasalaşmıştır.

Bu süreçlerde "zenginlere vergi affı" hiç bir aşamada gündeme dahi gelmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vergi paketi hususunda tercihleri tam aksine net bir şekilde geniş kesimlerinden yana, çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile çalışmaların yapılması yönünde olmuştur.

Aziz milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı da bu yalanları yaymaya çalışanları da gayet iyi tanımaktadır.

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